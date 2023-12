🎥 Reservedoelman maakt wereldgoal in Schotland

Na bijna zestig minuten spelen stond Arbroath met 2-0 achter in het duel tegen de koploper Raith, toen centrale verdediger Aaron Steele geblesseerd het veld moest verlaten. Met geen wissels meer tot zijn beschikking, wees trainer Stuart Malcolm noodgedwongen de reservedoelman aan als vervanger.

De 32-jarige Adams bracht zijn team vijftien minuten later op indrukwekkende wijze terug in de wedstrijd. Vanaf een afstand van dertig meter zag de doelman de bal voor zijn voeten vallen en volleerde op prachtige wijze de aansluitingstreffer, waarmee hij de stand op 1-2 bracht.

De inspanningen waren zeker niet tevergeefs, want tien minuten voor het einde kreeg Arbroath een strafschop. Leighton McIntosh benutte de penalty en zo snoepte de hekkensluiter nog twee punten af van de koploper, waardoor ze uiteindelijk met een gelijkspel het veld verlieten.

