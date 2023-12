Ooit nog voetballen? Speler uit Premier League Tom Lockyer laat zich twee weken na hartstilstand uit over toekomst

Grote paniek was het in Engeland twee weken geleden, toen Tom Lockyer tegen de grond ging en een hartstilstand kreeg tijdens een wedstrijd in de Premier League. Hoe zit het nu twee weken later en wat met de toekomst?

De verdediger was snel opnieuw bij bewustzijn, waardoor erger zeker werd voorkomen. Twee weken later is hij nu een keertje teruggekomen op het incident en kijkt hij ook al verder: "Ik zal de club proberen helpen, op welke manier dan ook."

"Ik wil de mensen bedanken die mijn leven hebben gered. Ik heb in 2024 een nieuwe afspraak met de specialisten", aldus Lockyer in een reactie via de sociale media. De komende weken of maanden mogelijk nog meer nieuws dus.