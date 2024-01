🎥 Op 1 januari al een van de mooiste doelpunten van het jaar maken? Alexander-Arnold doet het bijna met knal die de wereld rondgaat

Op 1 januari hebben de meeste mensen vakantie, en ook de meeste voetballers. Toch werd er één wedstrijd gespeeld in de Premier League.

Daar namen Liverpool en Newcastle United het tegen elkaar op. The Reds wonnen uiteindelijk met 4-2 van Newcastle na zes doelpunten in de tweede helft.

Mo Salah bracht de thuisploeg kort na rust op voorzet. Zo'n tien minuten later maakte Alexander Isak er 1-1 van. Curtis Jones en Cody Gakpo brachten Liverpool nadien op 3-1. Botman gaf Newcastle nog wat hoop door de 3-2 te scoren.

Het was Salah die de wedstrijd besliste door een penalty binnen te trappen. Die miste er overigens eentje in de eerste helft. Toch was de zuurste misser er eentje van Trent Alexander-Arnold. Die maakte bijna een werelddoelpunt.

Roberto Carlos deed het met zijn gekende traptechniek ooit al eens voor. Zijn bal ging er toen wel in.