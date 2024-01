Ex-coach van KRC Genk en Anderlecht doet zijn verhaal: "Daar was mijn ontslag moeilijk"

John van den Brom werd onlangs ontslagen bij het Poolse Lech Poznan. Voor hem was het een flinke verrassing, aangezien de club derde stond toen hij op straat werd gezet.

"Deze was echt totaal onverwacht. Ik had met de clubleiding echt dagelijks normaal contact", begint van den Brom bij ESPN. "Ook heb ik nooit enige indicatie of signaal gehad dat het lastig zou worden. Dat vond ik het zelf moeilijkste om te accepteren. Ik vond dat we nog steeds in de race waren."

Hiervoor werd hij ontslagen bij Al-Taawon in Saoedi-Arabië. "Je kan alles en iedereen de schuld geven, maar eerst moet je naar jezelf kijken. Kijk, Saoedi-Arabië is voor mij nog steeds een grap. Een hele mooie grap was het, financieel ook."

John van den Brom was ook al coach bij KRC Genk en Anderlecht. Bij de Limburgers werd hij een paar jaar geleden bedankt voor bewezen diensten. "Genk was ook best moeilijk. We wonnen de beker. Met diezelfde groep was het tweede jaar iets lastiger. Ik vond nog steeds dat we best aardig speelden. De ambitie van de club ging verder dan de resultaten van het moment maar dat kan altijd gebeuren."