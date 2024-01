'Fikse tegenvaller bij de start van het nieuwe jaar voor Club Brugge'

Club Brugge is op zoek naar een opvolger voor Vincent Mannaert. De gewilde opvolger voor het sportieve luik zegt echter njet.

Vincent Mannaert maakte vorig jaar bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Club Brugge. Na dit seizoen neemt hij afscheid van blauwzwart. Zijn functie wordt in de toekomst opgesplitst in twee delen.

Voor het sportieve luik hoopte Club Brugge John de Jong binnen te halen, maar Het Laatste Nieuws schrijft nu dat het bij Nederlandse bronnen te weten kwam dat de Nederlander aan Club Brugge liet weten dat hij afhaakt voor de job.

De Jong was eerder al aan de slag als sportief verantwoordelijke bij PSV Eindhoven. Ondanks het feit dat hij pas 46 jaar oud is, kent hij meer dan de klappen van de zweep. Ook voorzitter Bart Verhaeghe zag een samenwerking helemaal zitten, maar zover komt het dus niet.

De Jong had bedenktijd gevraagd tot Nieuwjaar, omdat hij ook andere aanbiedingen op zak heeft. Hoe het nu verder moet in het Jan Breydelstadion is niet meteen duidelijk, maar wellicht zijn er wel nog back-upopties.

Bob Madou werd eerder al aangeduid als CEO van Club Brugge, ter vervanging van de andere helft van het werk van Vincent Mannaert.