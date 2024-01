'Nieuwe topclub meldt zich voor sterkhouder van KRC Genk'

Gerardo Arteaga geniet de nodige interesse uit zijn thuisland. Daar komt nu ook een extra topclub bij.

In december werd al gemeld dat Gerardo Arteaga deze winter lijkt te vertrekken bij KRC Genk. Hij genoot de nodige interesse van de Mexicaanse topclub America.

Daarna volgde ook nog eens Chivas en volgens Het Laatste Nieuws mag je nu ook de Mexicaanse topclub Monterrey, waar Vincent Janssen speelde, als geïnteresseerd aanduiden.

Arteaga kwam in augustus van 2020 aan bij KRC Genk. Hij kostte toen 3,5 miljoen euro. Een vervanger voor Arteaga aantrekken is een absolute must voor de Limburgers.

Joris Kayembe, die ook op de linkervleugel verdediger is, is immers enkele weken buiten strijd door de Africa Cup.

Arteaga ligt nog tot midden 2025 onder contract bij KRC Genk. Zijn marktwaarde is 6 miljoen euro, maar er wordt gesproken van een mogelijke transfersom van 9 miljoen euro.