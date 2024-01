Antwerp in gevaar door Paul Gheysens? "Er zal een return moeten komen"

Paul Gheysens heeft op korte tijd Royal Antwerp FC aan de Belgische top gebracht. Al kostte dat ook een stevige bom geld.

“Antwerp was een slapende reus”, zegt professor Sportmarketing Wim Lagae aan Het Nieuwsblad. Met dank aan Paul Gheysens ging de club pijlsnel naar de top.

“Met veel investeringen heeft hij die club wakker geschud en er in recordtijd een sportief mirakel gerealiseerd. Men moet er Paul Gheysens dankbaar zijn, maar nu zal er wel return moeten komen op de transfermarkt”, is Lagae duidelijk.

Al zijn er nog de nodige uitdagingen voor The Great Old. “Dan is er nog die nieuwe tribune die een heel lastige dreigt te worden, maar van groot belang is om uit de rode cijfers te geraken. Er zijn nu misschien wat onheilspellende geruchten rond de financiële situatie, maar men mag bij Antwerp nooit vergeten waar men vandaan komt.”

Voor het West-Vlaamse voetbal is het jammer dat Gheysens niet in zijn eigen provincie gebleven is, maar voor Antwerp koos. Want ook in West-Vlaanderen is de stadionproblematiek bijzonder groot en dan spreken we niet alleen over Club Brugge.

“In Kortrijk bijvoorbeeld is het stadsbestuur niet tevreden met het ondoorzichtige beleid van de Maleisische eigenaar. Een paar weken geleden heeft men zelfs druk willen zetten op de verkoop door te dreigen om het huurcontract van het uitgeleefde Guldensporenstadion vanaf juni 2025 op te zeggen.”