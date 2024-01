Gekke Brugse carrousel op komst? 'Anderlecht en Genk willen speler Cercle, maar hij kan ook opvolger worden van ... target Club Brugge'

Club Brugge wil er deze winter heel graag een extra verdediger bij. En daarvoor gaan ze heel hoog mikken. De club waar ze willen shoppen? Die wil dan weer de opvolger komen halen in Jan Breydel, bij ... Cercle Brugge.

Pittig nieuws op donderdag vanuit Brugge. Franse bronnen melden dat er interesse is van verschillende clubs in Boris Popovic, de centrale verdediger van Cerce Brugge. De 23-jarige Servische rots in de defensie is een belangrijke speler voor De Vereniging.

Onder meer Anderlecht en KRC Genk azen op de speler van Cercle Brugge, maar vooral Stade Brest zou volgens Team Football wel wat zien in de defensieve sterkhouder. En dat zou meteen zijn gevolgen kunnen hebben voor ... Club Brugge.

Want ook Club Brugge wil er deze winter graag verdedigende versterking bij hebben. Een paar weken geleden werd voor het eerst melding gemaakt van de interesse in Lilian Brassier, die momenteel uitkomt voor ... Stade Brest.

De 24-jarige centrale verdediger staat open voor een nieuw avontuur en het feit dat er aan Popovic gedacht wordt, is ook meteen een teken dat ze in Frankrijk wel degelijk rekening houden met een vertrek van Brassier.

De pion van Brest ligt hij nog tot juni 2025 onder contract. Volgens Transfermarkt heeft hij bovendien een marktwaarde van liefst acht(!) miljoen euro, al willen ze bij Brest het maximale vangen. Er zijn bovendien genoeg kapers op de kust voor de verdediger.

AS Monaco, Atalanta Bergamo, Porto en AC Milan zijn nog maar een paar van de mogelijke andere ploegen die er de dure Fransman graag willen bijhebben. Bij Brugge zouden ze wel heil in hem zien én ook snel willen schakelen.