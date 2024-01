📷 'Twee topclubs uit de Jupiler Pro League willen shoppen bij Cercle Brugge'

Heel wat ploegen uit de Jupiler Pro League zijn op zoek naar gerichte versterking. En daarvoor moet je het soms niet ver zoeken.

Volgens Team Football willen zowel RSC Anderlecht als KRC Genk een van de sterkhouders van Cercle Brugge binnenhalen.

Ze hopen om Boris Popovic, de 23-jarige verdediger van groenzwart, weg te kunnen plukken. Hij kwam in 2021 over van de B-ploeg van AS Monaco naar Cercle Brugge.

Al zijn Anderlecht en Genk niet de enige geïnteresseerden, ook het Franse Stade Brest zou zijn oog op Popovic hebben laten vallen.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 2 miljoen euro. Hij heeft nog een contract in het Jan Breydelstadion tot medio 2025.

Wellicht is de transfer nog niet voor deze winter, maar hebben zowel Anderlecht als Genk interesse om Popovic deze zomer weg te plukken.