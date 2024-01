Royal Antwerp FC trakteert fans als enige eersteklasser op leuk extraatje

Winterstop en dat betekent traditiegetrouw ook stages in de Jupiler Pro League. Royal Antwerp FC zorgt echter voor een unicum dit jaar.

Royal Antwerp FC is de enige Belgische eersteklasser die deze winter niet naar het buitenland trekt op winterstage. De voorbije jaren waren Spanje, Portugal en Dubai de bestemmingen, maar deze keer dus niet.

The Great Old blijft de regen en de koude in ons land trotseren in de voorbereiding op het verdere verloop van de competitie. Vandaag wordt voor het eerst weer getraind, met een training om 10.30 uur op de agenda.

Dat Antwerp in België blijft heeft echter ook zijn voordelen voor de supporters. De club trakteert de supporters vrijdag om 10.30 uur op een open training. Die vindt plaats op terrein C, achter het stadion. Het terrein is toegankelijk via de Oude Bosuilbaan.