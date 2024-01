Vincent Mannaert verrast met toekomst na Club Brugge: "Ik blijf actief in het voetbal"

Vincent Mannaert is aan zijn laatste maanden bezig binnen de dagelijkse werking van Club Brugge. De algemeen manager hoopt het blauw-zwarte hoofdstuk in schoonheid af te sluiten. Maar waar ligt zijn toekomst?

Vincent Mannaert is momenteel bezig aan zijn laatste - en wellicht ook één van de meest rustige - transferperiodes als algemeen manager van Club Brugge. Al moet het gezegd: veel macht om beslissingen te nemen heeft hij niet meer. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

"Ik hoop dat ik mijn tijd bij Club Brugge nog kan afsluiten met een trofee", aldus Mannaert in De Tijd. "En dan win ik nog het liefst de Conference League. De voorbije jaren hebben we veel verwezenlijkt, maar we zijn er nog niet in geslaagd om een Europese trofee te winnen."

Al lijkt het niet meteen de laatste kans te worden op zo'n gouden medaille. "Mijn toekomst ligt hoogstwaarschijnlijk in het voetbal", verrast Mannaert. "Ik heb er namelijk het leeuwendeel van mijn carrière in gewerkt. Ik zie wel wat er op mijn pad kan komen."

Nieuwe kans in Amsterdam?

De adelbrieven heeft Mannaert alleszins in zijn schuif liggen. In het verleden klopte AFC Ajax - en daar kunnen ze wel iemand met het profiel van de algemeen manager gebruiken - al aan. "Misschien ligt er wel een buitenlands avontuur in het verschiet. De kans bestaat ook dat in in een job beland die gaat over sport in de bredere zin."