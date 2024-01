Kan dit voor (meer) spanningen zorgen? Mannaert moet aanblijven, maar... hij heeft eigenlijk niets meer te zeggen

Club Brugge zet de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur eventjes in de koelkast. Op papier blijft Vincent Mannaert de regisseur. Maar eigenlijk heeft de aftredende algemeen manager weinig tot niets in de pap te brokken.

Club Brugge had alle pijlen op John de Jong gericht om de sportieve taken - Bob Madou neemt het operationele voor zijn rekening - van Vincent Mannaert over te nemen. de Nederlander liet blauw-zwart inmiddels weten dat hij niét zal ingaan op het aanbod.

De West-Vlamingen hebben geen plan B en zijn ook niet van plan om er snel eentje te zoeken. Vincent Mannaert blijft tot het einde van het seizoen zijn job uitoefenen. Al is dat vooral ceremonieel: de algemeen manager heeft eigenlijk niets meer in de pap te brokken.

Géén beslissingsbevoegdheid

Mannaert zal de onderhandelingen - hij heeft de ervaring én de contacten - blijven ondersteunen, maar de beslissingen liggen bij Bart Verhaeghe en in mindere mate Madou. Het is logisch dat Mannaert geen beslissingen meer zal nemen voor de periode zonder hem. Al kunnen we ons wel voorstellen dat deze gang van zaken voor (nog meer) spanningen kan zorgen.