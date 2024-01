Johan Bakayoko heeft een glashelder plan en houdt daar aan vast: "Klaar en duidelijk dat ik hem probeer te imiteren"

Johan Bakayoko is echt aan het ontploffen in de kleuren van PSV. Maar de jonge Rode Duivel is niet van plan om stappen over te slaan. Hij wil een gelijkaardig traject afleggen als Cody Gakpo, die een jaar geleden PSV ruilde voor Liverpool.

Johan Bakayoko werd het hof gemaakt door verschillende ploegen in Europa, maar heeft het besluit genomen om zijn avontuur bij PSV te verlengen. In Eindhoven is ook de speler opgegroeid wiens carrière nu voor hem een groot voorbeeld is. "De interesse van andere clubs is niet nieuw", zegt Bakayoko aan De Telegraaf. "Ik heb vorige zomer de keuze gemaakt om bij PSV te blijven, de omstandigheden hier zijn perfect voor mijn ontwikkeling. Ik heb een duidelijk plan." Bakayoko ligt niet wakker van interesse Dat bestaat eruit om de juiste stappen te blijven zetten. "Ik zie bijvoorbeeld naar wat een speler als Cody Gakpo gedaan heeft. Het is klaar en duidelijk dat hij mij inspireert, dat ik hem probeer te imiteren." Ondertussen loopt alles nog altijd naar wens voor Bakayoko. "Alles gaat super goed." Het is ook hard gegaan, zijn opmars bij zowel PSV als de nationale ploeg. "Het gaat ook snel. Ik ben nu profspeler, maar ik ben nog altijd dezelfde kleine jongen als de Johan van 14 jaar."