Mark Van Bommel doorbreekt de stilte en komt met belangrijk transfernieuws over Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren speelde zich al flink in de kijker bij Antwerp. Afgelopen seizoen maakte hij indruk, dit seizoen nog meer.

De nog steeds 18-jarige middenvelder had een groot aandeel in de dubbel die Antwerp afgelopen seizoen won. Dit jaar maakte hij zijn Champions League-debuut en werd hij 'Man of the Match' in de stunt tegen FC Barcelona.

Niet onlogisch dat er dat veel interesse komt in de Rode Duivel. Coach Mark Van Bommel weet dat zelf goed genoeg. Hij kwam met een update hierover.

"Ik heb met Marc (Overmars n.v.d.r.) gesproken. Op dit moment is er nog geen concreet bod voor Arthur, maar wel veel interesse", vertelde Van Bommel bij Het Laatste Nieuws.

"Uiteraard wil ik dat Arthur blijft, een vertrek in de winter zou niet goed uitkomen. Maar dat hebben we niet altijd in de hand. Of er nog iets bij moet komen? Ik ben tevreden met de kern zoals ze nu is en wil die graag zo houden", besluit de Antwerp-coach.