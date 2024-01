Geraerts en Wilmots mogen altijd bellen: "Dat is niet best, als je ziet wat de club kon uitgeven"

Karel Geraerts en Marc Wilmots moeten Schalke 04 terug op het hoogste niveau krijgen. Maar op dit moment moet hun grootste zorg zijn om niet te degraderen. Schalke-icoon Huub Stevens is er het hart van in als hij zijn club momenteel aan het werk ziet.

Huub Stevens was in twee periodes in totaal 8 jaar coach van de Duitse traditieclub en nam ook nog twee keer ad interim over. Hij ziet het allemaal met lede ogen aan. Hij vreest zelfs voor degradatie uit de tweede Bundesliga.

"Op dit niveau is Schalke een van de clubs met de hoogste budgetten en dat zie ik niet terug op het veld, dat is niet goed", zegt Stevens bij VI. "Zo'n club, zo'n stadion en dan dit niveau… Voor de fans met hun enorme betrokkenheid vind ik dat erg."

"Ik zie vooral spelers waar ik twijfels bij heb. En dat is niet best, als je bekijkt wat de club heeft kunnen uitgeven", aldus Stevens, die ook wel nog een helpende hand wil bieden aan de Belgen die het roer in handen hebben. "Ik ben niet voor niets weggegaan, het was in mijn ogen tijd voor nieuwe mensen, maar Schalke is en blijft mijn club. Als de problemen te groot worden en er adviezen nodig zijn, dan mogen ze altijd bellen."