Hoe kan dat nog? Sporting Hasselt van Rik Verheye en Sam Kerkhofs in zee met gokkantoor

Sporting Hasselt, de voetbalclub van Rik Verheye en Sam Kerkhofs, heeft met gokkantoor Betcenter een nieuwe hoofdsponsor. Maar hoe kan dat, terwijl het eigenlijk verboden is?

Sinds afgelopen zomer is reclame voor gokbedrijven verboden in de sport, maar toch kondigde Sporting Hasselt de komst van Betcenter als hoofdsponsor aan. Dat doet bij veel voetballiefhebbers de wenkbrauwen fronsen, met ook veel negatieve reacties.

“Ik had wel negatieve reacties verwacht”, zegt Sam Kerkhofs aan Gazet van Antwerpen. “Maar niet zo veel. Je kan vandaag niet naar een sportwedstrijd kijken zonder een betting partner te zien. En ook andere initiatieven die op ons lijken, zoals het Britse Wrexham of Tour de Tietema in Nederland, hebben ook een gokbedrijf als sponsor.”

Dat is nodig om bepaalde doelstellingen te realiseren. “We willen dat de A-kern op zichzelf kan draaien, zonder het geld van de jeugdwerking. En we willen ook de ticketprijzen en het lidgeld voor de jeugd verlagen. Zo kunnen jongens en meisjes uit de buurt nog makkelijker bij ons voetballen”, besluit Kerkhofs.

Maar hoe kan het dat zij wel met een gokkantoor in zee kunnen gaan en ploegen uit de Jupiler Pro League bijvoorbeeld niet? “Vanaf 1 januari 2025 mag je geen gokreclame meer maken in het stadion”, zegt Kathleen Peleman van het Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

“Enkel het logo mag nog op het shirt staan en niet op de voorzijde. Vanaf 2028 mag het helemaal niet meer. Alleen is er een uitzondering voor amateurclubs: daar mag een goksponsor ook na 2028 nog op het shirt.”

Een uitzondering dus. “Die regeling is er gekomen vanuit een toeschietelijkheid naar het verenigingsleven waar niet het grote geld zit. Het viel te verwachten dat die firma’s dat achterpoortje maximaal zouden proberen te gebruiken.”