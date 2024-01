CEO Standard heeft nog steeds wrang gevoel: "We hebben genoeg kwaliteiten voor top zes"

Standard is op stage naar Marbella en daar legt Ivan Leko er stevig de pees op. De nieuwe coach van de Rouches verwacht echter ook nog versterkingen, al wordt dat niet gemakkelijk. CEO Pierre Locht kwam er ook even terug op de woelige periode.

Want alhoewel ze bij het bestuur ook mea culpa slaan, vindt Locht nog altijd dat Carl Hoefkens meer had kunnen doen met de aanwezig kern. "Alle kernen hebben sterke en zwakke punten, maar ik blijf ervan overtuigd dat we genoeg kwaliteiten hadden en nog steeds hebben voor de top 6", zegt hij in LDH.

"We hebben geen linkervleugelverdediger, maar we speelden ook niet in een systeem dat dat vereiste, en toen Aron, die dat ook niet was, vertrok, kozen we voor Moussa Djenepo. Over het algemeen zijn er dingen die beter hadden gekund."

"We weten dat we hebben gekozen voor kwetsbare spelers die al lang niet meer hebben gespeeld (NdlR: zoals Hayden en ook Djenepo en Vanheusden), wat niet gemakkelijk moet zijn geweest voor Carl en het personeel."

Hoefkens zou ook een transferbudget van 10 miljoen beloofd zijn, maar dat bleek niet het geval. "Er is nooit een specifiek budget vastgesteld voor transfers en dat zal er ook nooit zijn omdat dat afhangt van veel factoren, waaronder de verkoop van spelers. Nee, er is nooit een bedrag beloofd aan een coach en dat zal nooit gebeuren."

"Na de transferperiode was iedereen, inclusief de coach, tevreden met de kern. Is het ideaal om spelers op huurbasis te hebben? Misschien, maar het valt niet te ontkennen dat het voor Kanga en Vanheusden werkt. Het werk dat in de zomer is gedaan, was misschien niet perfect, maar het was wel samenhangend."