'Topclub uit Premier League zet vol in op Amadou Onana maar moet daarvoor diep in de buidel tasten'

De middenvelder van Everton maakte al veel indruk in Engeland. Hij startte dit seizoen al in 15 van de 20 wedstrijden in de Premier League.

Amadou Onana kan dan ook op concrete interesse van Arsenal rekenen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri worden de gesprekken steeds serieuzer en kan het plots erg snel gaan.

Onana wil graag in de Premier League blijven en kan op die manier ook ploegmakker van Leandro Trossard worden. Everton zou naar verluidt zo'n 60 miljoen pond (bijna 70 miljoen euro) willen vangen voor de middenvelder.

