Kunnen de fans hier wel mee lachen? Ronny Deila doet bedenkelijke uitspraak

Club Brugge strijdt nog voor drie prijzen. Al is het wel uitkijken of die allemaal nog haalbaar zijn voor blauwzwart.

Jupiler Pro League, Croky Cup en Conference League. Club Brugge is nog in de running om drie prijzen te pakken dit seizoen, al kan je wel stellen of alles realistisch is nog.

De achterstand op competitieleider Union SG is maar liefst 14 punten, dus dat inhalen wordt helemaal geen sinecure. Dat verleidt Ronny Deila zelfs tot enkele bedenkelijke uitspraken in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Als we pas derde worden, ‘so be it’”, klinkt het. “Er kan er maar één de beste zijn. Dat wil niet zeggen dat de anderen ‘shit’ zijn, hé. Ik weet wat Club de voorbije jaren gepresteerd heeft en dat is ongelooflijk, maar het is een sterke competitie. Worden we geen kampioen? Oké, dan proberen we gewoon volgend seizoen beter te doen.”

De Noor lijkt volop te willen inzetten op een andere prijs. “We willen de Conference League winnen. Je moet wat geluk hebben, maar alles kan. We hebben de kwaliteiten om elk team te kloppen.”