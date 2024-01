Alle hens aan dek: 'KRC Genk moet door clausule in contract van sterkhouder steeds meer vrezen voor transfer'

KRC Genk wil - als het even kan - knallen in 2024. En daarvoor wil het maar wat graag zijn kern samenhouden. Dimitri De Condé gaf al aan dat ze iedereen willen houden, maar soms spelen de wetten van de markt. En dat kan nu slecht nieuws zijn voor de Limburgers.

KRC Genk greep de voorbije seizoenen al een paar keer net naast de titel, maar in 2024 willen ze opnieuw een gooi doen naar de oppergaai. En dan rekent het ook meteen op zijn hele kern, met alle sterkhouders dus ook.

Dimitri De Condé liet zich al meermaals uit over het houden van alle belangrijke spelers. Niemand mag in principe weg. Dat was zo voor Bilal El Khannouss, maar ook voor alle andere spelers. En dus ook voor Joseph Paintsil.

Clausule van acht miljoen euro voor Paintsil

Die gaat momenteel aan de slag in Ivoorkust op de African Cup of Nations, maar of hij daarna nog terugkomt naar België is nog maar zeer de zaak. Volgens Het Belang van Limburg zijn er namelijk verschillende clubs uit de MLS die op hem azen.

Bovendien staat er een clausule in het contract van de Ghanees van zo'n acht miljoen euro. Als er een team dat bedrag op tafel legt, dan is de transfer ook meteen rond.