Fofana levert KAA Gent nog een pak meer op dan eerst verwacht

Gent hoort de kassa serieus rinkelen. Daarvoor moeten ze wel één van hun grootste talenten ooit afstaan. Malick Fofana brengt zelfs nog meer op dan de eerst vernoemde 15 miljoen euro.

Als je dan toch niet anders kan, kan je maar beter het onderste uit de kan halen. En dat is wat Gent deed. De vaste transfersom bedraagt 17 miljoen euro en daar kan nog vijf miljoen bijkomen aan bonussen. In totaal zou het dus gaan om een transfer van 22 miljoen.

Daarmee vangt Gent zowat het hele verlies van het vorige boekjaar op. Toen stond de balans 19,2 miljoen in het rood. Daarmee is hij ook de tweede duurste tiener die de Jupiler Pro League verlaat na Jérémy Doku, die in 2020 door Anderlecht voor 23 miljoen aan Rennes verkocht werd.

Na Jonathan David is hij de tweede duurste uitgaande transfer van Gent. De Buffalo's bedongen ook nog een doorverkooppercentage en dus kan Fofana in de toekomst nog meer gaan opbrengen.