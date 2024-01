Is dit een buitenkansje voor een Belgische (top)club? Voormalige Gouden Schoen van Anderlecht is helemaal gratis op te pikken

Matias Suarez is gratis en voor niets op te pikken. De voormalige sterspeler van RSC Anderlecht zit zonder club. Is hij een opportuniteit voor een Belgisch team?

Voor alle duidelijkheid: Matias Suarez is anno 2024 natuurlijk niet meer diezelfde ster die in 2012 de Gouden Schoen won. In die tijd was de Argentijn één van de absolute sterkhouders bij RSC Anderlecht. Zijn palmares liegt er dan ook niet om.

Toch is de 35-jarige aanvaller sinds één januari transfervrij. Zijn contract bij CA River Plate werd niet verlengd. Suarez was de voorbije maanden dan wel geen basisspeler meer bij de Argentijnse topclub, maar hij bewees er de voorbije vijf seizoenen wél zijn waarde.

Interessant profiel

Dus stellen we ons de vraag: kan Suarez een interessant profiel zijn voor een Belgische (top)club? De zesvoudig Argentijns international lijkt alleszins nog niet van plan om de schoenen aan de haak te hangen. En met zijn Belgische nationaliteit - de aanvaller heeft twee paspoorten - is een verhuis niet héél lastig.