Kevin De Bruyne kreeg een volledig verkeerd beeld van ploegmaat bij City: "Dacht dat hij een 'dickhead' zou zijn"

Kevin De Bruyne heeft moeten leren leven met de Britse tabloids. Uit ervaring weet hij dat hij het meeste met een korreltje zout moet nemen. Zo had hij via artikels een volledig verkeerd beeld van één van zijn ploegmaats.

De Bruyne had nogal wat gehoord toen hij in 2015 ploegmaat werd van Raheem Sterling. De Bruyne wist daardoor niet goed wat hij moest denken van Sterling. "Ik had hem nog nooit ontmoet, op basis van wat ik las in de Engelse pers dacht ik dat hij een dickhead zou zijn", zegt hij in de Players' Tribune.

Ook De Bruyne werd afgeschilderd als moeilijke jongen."Als je dat over jezelf leest, denk je: Ik? Ik ben niet moeilijk. Dit is belachelijk. Die mensen kennen me niet eens. Maar als je dat over anderen leest, beïnvloedt dat je mening toch."

Intussen is hij goed bevriend met Sterling. "Ik dacht: Wacht eens even, dit lijkt me toch een vrij coole gast. Wat zit hier achter? Om eerlijk te zijn heb ik niet veel goede vrienden. Het duurt altijd even voordat ik me open stel voor mensen."

"Maar door de jaren heen werd ik hechter met Raheem en leerde ik hem beter kennen. Toen zag ik wat voor slim en oprecht mens hij is.De waarheid is dat Raheem een van de aardigste en meest bescheiden jongens is die ik in het voetbal ben tegengekomen."