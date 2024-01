Opmerkelijk: Gabonese speler moet uitleggen hoe hij in 1990 werd geboren terwijl zijn moeder in 1985 stierf

Guelor Kanga, een voetballer met 63 caps voor het Gabonese nationale team, wordt momenteel onderzocht door de Confederation of African Football (CAF). Kanga moet uitleggen waarom hij beweert vijf jaar na het overlijden van zijn moeder te zijn geboren.

De CAF is begonnen met een onderzoek naar mogelijke leeftijdsmanipulatie door Kanga. Hoewel de middenvelder beweert dat hij op 1 september 1990 is geboren, is nu ontdekt dat zijn moeder in 1985 is overleden.

Deze ontdekking werpt twijfels op over de werkelijke leeftijd van Kanga zoals geregistreerd bij de Afrikaanse voetbalbond. Als blijkt dat hij liegt over zijn leeftijd, zou hij momenteel 38 jaar oud zijn, in plaats van de 33 jaar die zijn paspoort vermeldt.

Hij moet nu aan het Afrikaanse bestuursorgaan uitleggen hoe deze situatie heeft kunnen plaatsvinden. De kwestie kwam aan het licht na een wedstrijd tussen Gabon en Congo. Na het duel diende de FECOFA, de Congolese voetbalbond, protest in wegens identiteitsfraude door een van de Gabonese spelers.

Volgens de FECOFA is Kanga, geboren op 1 september 1990 in Oyem, Gabon, eigenlijk Kiaku Kiaku Kangana, geboren op 5 oktober 1985 in Kinshasa, Congo. Aangezien zijn moeder al in 1985 zou zijn overleden, kan hij onmogelijk in 1990 zijn geboren, aldus de FECOFA. "Tenzij ze uit de dood is opgestaan om hem ter wereld te brengen," klinkt het cynisch.

Indien Kanga schuldig wordt bevonden en de aantijgingen door de CAF worden bevestigd, riskeert de Gabonese voetbalbond een zware straf, waaronder diskwalificatie van het land voor de komende Afrika Cup en uitsluiting van de volgende twee edities van het toernooi.