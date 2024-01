KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over vertrek van Malick Fofana en verklapt wat Buffalo's nog willen doen op transfermarkt

Malick Fofana is niet langer een speler van KAA Gent. Het toptalent dat uit de jeugd doorstroomde trekt naar Olympique Lyon. Hein Vanhaezebrouck zag het niet meteen aankomen.

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck geeft toe dat hij de transfer van zijn houdhaantje niet meteen zag aankomen. "Ik was verrast", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Toch ziet hij ook een goede kant aan het verhaal. "Maar zijn transfer geeft ons weer financiële mogelijkheden - het is een mooi bedrag. Anders waren we niet in staat veel te doen deze winter", weet Vanhaezebrouck.

De Gentse coach verklapt dat we deze wintermercato nog wel wat mogen verwachten. "Wij kunnen nu één of meerdere spelers halen. Belangrijk in onze situatie, met Hong, Tissoudali, Watanabe en Nurio die naar de Afrika of Asian Cup zijn."