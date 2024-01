Bart Tommelein moeit zich met malaise bij KV Oostende: "Alsjeblieft"

KV Oostende blijft in de problemen zitten. Nu moeit ook burgemeester Bart Tommelein zich met de situatie.

Puntenaftrek, spelers die geen loon krijgen, leveranciers die op hun centen wachten, de jeugdploegen die de gevolgen beginnen te voelen.

De malaise van KV Oostende blijft maar duren en wordt met de dag erger. Zo erg zelfs dat nu ook burgemeester Bart Tommelein zich met de zaak moeit.

Hij dringt al enkele maanden aan op duidelijkheid over de overname en de financiële toestand van de club, maar heeft nog altijd geen reactie gekregen. Daarom heeft hij nu een brief gestuurd naar de eigenaars, CEO Benjamin Ehresmann en voorzitter Frank Diercksens.

“We blijven maar alarmerende berichten lezen over de financiële situatie bij de club”, klinkt het. “We hebben een brief van de sponsors gezien. We hebben de politie gehoord over de betalingsproblemen die de komende wedstrijden in gevaar brengen. En we lezen de verontrustende berichten in de kranten.”

“Als stadsbestuur dringen we erop aan om zo snel mogelijk nieuwe informatie te krijgen. Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de NV en de VZW. Dit is noodzakelijk voor de toekomstige relatie tussen KVO en de stad.”

Tommelein stelt ook een ultimatum. “KV Oostende is belangrijk voor onze stad en de inwoners. De huidige situatie is alarmerend. Alsjeblieft, bezorg ons de nodige informatie tegen 15 januari.”