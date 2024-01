Slecht nieuws voor Manchester City: "Hopelijk is hij er eind deze maand klaar voor"

Onlangs zag Pep Guardiola zijn sterspeler Kevin De Bruyne en goudhaantje Jérémy Doku terugkomen uit blessure. Nu schiet Erling Haaland nog over.

Manchester City zat met een goed gevulde ziekenboeg, maar zag onlangs wel Doku en Kevin De Bruyne terugkeren. Maar wanneer is Haaland nu terug inzetbaar?

Volgens Manchester City-coach Pep Guardiola zal dat nog eventjes duren, langer dan eerst gehoopt. "Hopelijk is hij er eind deze maand klaar voor. Het is iets langer dan we in het begin hadden verwacht", vertelde hij volgens The Athletic.

Zo zal Haaland er nog niet bij zijn tegen Newcastle deze zaterdag. "Het is het bot. Het heeft tijd nodig. Met elke blessure kun je doen wat je wilt, maar het is een kwestie van tijd", aldus Guardiola.