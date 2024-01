Anderlecht-coach Brian Riemer wil snel oplossing vinden voor enkele spelers: "De ploeg is alleen maar gegroeid, zonder hem"

De wintermercato is volop bezig. Bij Anderlecht zit Brian Riemer momenteel nog met een grote kern. Het kan goed zijn dat er we nog vertrekkers zullen zien.

Een speler die al een tijdje in verband wordt gebracht met een transfer is Benito Raman. Hij ging ook niet mee op winterstage met de club. Anderlecht-coach Brian Riemer legt nu uit waarom.

"Met Vertonghen en Dolberg had ik al een paar jongens mee die niet volledig fit waren en ook Benito had last van een blessure. Ik wilde dus vooral genoeg volledig fitte spelers meenemen naar Tunesië, daarom is Benito in België gebleven", onthult hij bij Het Laatste Nieuws.

Van Riemer mag Raman vertrekken. Als hij kiest om dat niet te doen, is hij nog wel steeds zeer welkom. "Hij zit ook in zijn laatste contractjaar. Als de club nog een transfersom wil vangen voor Benito, is het nu. Alle partijen hebben baat bij een snelle oplossing. Maar als hij blijft, dan heb ik hem er graag bij."

Maar ook Justin Lonwijk kon nog geen basisplaats veroveren. Hij speelde dit seizoen slechts 39 minuten. "Voor Justin Lonwijk geldt hetzelfde verhaal. Een geweldige kerel, die alles geeft voor de ploeg. Maar hij raakte geblesseerd op het verkeerde moment en sindsdien is de ploeg alleen maar gegroeid, zonder hem. Ook hij moet vooral ergens minuten kunnen maken", aldus Riemer.