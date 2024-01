Guardiola buiten zinnen, pers lyrisch, De Bruyne op zijn eigen manier: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Jürgen Klopp had gelijk: De Bruyne is terug en het land begint te bibberen. De impact die KDB tegen Newcastle United had, was ongelooflijk. Met een goal en een sublieme assist schonk hij Manchester City de zege. Na maanden aan de kant was het een statement.

King Kev heeft zijn bijnaam niet voor niets gekregen. Achteraf werd hij quasi dood geknuffeld door Pep Guardiola. De Britse pers was lyrisch over zijn invalbeurt. De meestal stoïcijnse middenvelder kon het zelf ook amper geloven: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt in de 14 jaar dat ik profvoetbal speel", zei hij achteraf. En ook bij Play Sports reageerde hij op zijn twee sublieme acties. "De pass was het mooist, de goal het belangrijkst", zei hij voor de camera. "De beweging van Oscar bij mijn pass is ook ongelooflijk, ik kan die bal niet trappen als hij niet inloopt." "En bij mijn goal trap ik hem bewust door de benen van de verdediger. Ik zag Julian (Alvarez, red.) naar rechts gaan en Botman meenemen, waardoor Schär zich zo breed mogelijk moest maken in de één-tegen-een", legt De Bruyne uit. "Zo stonden zijn benen open en probeerde ik hem erdoor te trappen. Daarna gaat hij perfect in de hoek en kan de keeper moeilijk nog reageren." Ik heb nog nooit zoveel geknuffeld in mijn leven Een invalbeurt van goudwaarde. Zijn beste ooit? "Misschien wel", glundert de spelmaker. "Maar dat is moeilijk te bepalen. Ik wil niet zeggen dat er chaos was op het veld, maar het ging echt heel snel. Dit waren de 25 snelste minuten die ik ooit gespeeld heb." De Bruyne verbaasde zelfs zichzelf. "Achteraf is het natuurlijk wel leuk. Ik had niet verwacht meteen zo'n impact te hebben. De hele ploeg was dan ook erg blij voor mij, ik heb nog nooit zoveel geknuffeld in mijn leven. Ze weten allemaal hoe hard ik hiervoor gewerkt heb de laatste maanden." "Maar ik besef wel dat ik dit nog niet voor 90 minuten kan. Dat is ook normaal. Ik moet nu gewoon verder werken en dan komt alles goed", besluit hij. Pep Guardiola is ieder van ons! 🥰🫂 pic.twitter.com/Nh5lU18gja — Play Sports (@playsports) January 14, 2024