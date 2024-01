Marc Degryse vindt één iets heel erg jammer voor Arthur Vermeeren

De fans van Royal Antwerp FC genieten best nog snel van Arthur Vermeeren. Deze zomer is hij zeker weg, maar misschien ook al volgende week.

Marc Degryse moet niet lang nadenken welke stap Arthur Vermeeren straks moet zetten. “Bayer Leverkusen. Dortmund. RB Leipzig”, noemt de analist in Het Laatste Nieuws meteen de clubs die het best bij het goudhaantje van The Great Old passen.

“Wat Vermeeren vooral níet mag doen, is naar een club zoals Chelsea of Manchester United gaan, waar ze dertig, veertig spelers kopen en je dan uitlenen. Wat die doen, is gokken. Zo geef je geen vertrouwen aan een speler.”

Voor Degryse is het belangrijk onder welke trainer Vermeeren zal spelen. “Mourinho moest de jonge De Bruyne of de jonge Lukaku niet hebben. Hij wou spelers met instant rendement. Real? Barcelona? Níet doen, Arthur. Neem een voorbeeld aan Boniface. Bayer Leverkusen met Xabi Alonso!”

Achter het loonbriefje moet Vermeeren volgens Degryse niet kijken. Clubs die hem nu willen, zullen dat in de toekomst ook doen. “Daar moet je níet naar kijken. Arthur is achttien. Alleen zal hij net zoals De Bruyne niet op de erelijst van de Gouden Schoen staan”, besluit Degryse.