Beslissing over topaankoop Anderlecht is gevallen: "Ik was nochtans overtuigd dat hij de juiste speler was"

De stage van Anderlecht zit erop en die verliep goed. Maar nu een paar jongens terug op Belgische bodem zijn, kunnen ze gaan onderhandelen over een (tijdelijk) vertrek. Justin Lonwijk zit in die positie, maar ook Alexis Flips. En daar is Brian Riemer duidelijk over.

Voor Flips wordt een oplossing gezocht, want hij zit meer in de tribune dan in de wedstrijdkern. "Iedereen speelminuten geven, lukt niet en ik wil hier geen ongelukkige spelers zien. Alexis Flips is zo'n speler die nood heeft aan speelminuten", aldus Riemer in HLN.

Anderlecht betaalde aan Reims - de club die hem nu ook weer wil lenen - 3,5 miljoen voor hem. "Op het moment dat Flips arriveerde, was ik echt overtuigd dat hij de juiste speler was voor ons en dat ben ik nog altijd. Maar we hebben ook Thorgan Hazard op links en op rechts heeft iedereen gezien tot wat Anders Dreyer in staat is."

"Plots was er geen plaats meer voor Flips in de ploeg. Er liggen drie opties op tafel: of hij krijgt hier speeltijd, of hij wordt uitgeleend of hij wordt verkocht. Alexis wíl niet weg, maar hij wil wel spelen en daar heb ik alle begrip voor. Om ooit de beste Flips bij Anderlecht te zien, is het misschien beter dat hij zes maanden elders speelminuten vergaart in een uitleenbeurt."