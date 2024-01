Simon Mignolet deelt steekje uit aan Hein Vanhaezebrouck: "Dat schat hij volledig verkeerd in"

Simon Mignolet is ook anno 2024 nog één van de beste doelmannen op de Belgische velden. Het sluitstuk van Club Brugge benadrukt dat er een pak keeperstalent rondloopt op de Belgische velden. Al kan hij het niet laten om een steekje uit te delen aan Hein Vanhaezebrouck.

In de aanloop naar De Gouden Schoen geeft Simon Mignolet zijn ongezouten mening over het keeperstalent in de Jupiler Pro League. "Ik schat Jean Butez heel hoog in. Maar ook Maarten Vandevoordt en Tom Vandenberghe hebben zich de voorbije weken en maanden getoond."

"Over Paul Nardi (momenteel buiten strijd met een blessure, nvdr.) en Davy Roef is geen sprake als het over zo'n trofee gaat", gaat Bi Si verder in Het Laatste Nieuws. "Weet je hoe dat komt? Ze spelen elk slechts de helft van de wedstrijden. Ik ben daar geen fan van. Wisselen met keepers is nooit een succesverhaal."

Er is één positie waar de coach niét mag roteren. En ik spreek uit ondervinding, hé

Voor de goede verstaander: Hein Vanhaezebrouck slaat de bal mis. "Ik ken Davy Roef. Hij heeft nood aan stabiliteit. Ook Nardi is niet gebaat met zo'n situatie. Er is één positie waar de coach niét mag roteren. En ik spreek uit ondervinding, hé. Beslissingsmakers die het toch doen schatten het belang van onze positie volledig verkeerd in."