Club Brugge-coach Ronny Deila komt met woorden die fans graag zullen horen

Club Brugge kon 2023 afsluiten met een 5e plaats in het klassement. Dinsdag volgt het bekerduel met KAA Gent al. Club-coach Ronny Deila weet dat de ploeg goed op dreef is.

Ronny Deila zag zijn ploeg in de eerste seizoenshelft al goed evolueren. Hij komt met woorden die de fans van blauw-zwart graag zullen horen en vertelt dat Club nog beter zal worden.

"In de laatste 15 wedstrijden verloren we één keer. Dat is volgens mij geen toeval. Nu moeten we begrijpen waarom we goed waren en dezelfde dingen blijven doen. Dan zullen we nog beter worden", aldus Ronny Deila bij Eleven DAZN.

Volgens de Noorse coach heeft Club bovendien ook nog veel potentieel. "Dit is een jonge ploeg en er zijn ook veel nieuwe spelers. Ik denk dat, in vergelijking met andere ploegen, Wij nog grotere stappen kunnen zetten. Dat is iets wat we in ons voordeel kunnen gebruiken."