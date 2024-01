RSC Anderlecht zal diep in de buidel moeten tasten voor Zweeds international

Anderlecht wil zich nog graag defensief versterken. Dit verloopt echter niet van een leien dakje.

Blessures

Anderlecht heeft blessurezorgen in de verdediging. Zo zijn Sardella en Vertonghen nog steeds geblesseerd en is het afwachten wanneer ze terug kunnen aantreden.

Daarom is Anderlecht volop op zoek naar versterking. Dit verloopt echter niet zo vlot als ze hoopten.

Zweeds international

Anderlecht heeft voor de tweede maal een bod gedaan op de Zweedse centrale verdediger Filip Helander. Odense BK heeft echter dit tweede bod ook aan de kant geschoven. Ze wille namelijk minstens 1 miljoen euro voor de 30-jarige centrale verdediger. Dit weet Het Laatste Nieuws.

Filip Helander

Filip Helander kwam in de zomer van 2023 over van Rangers naar Odense BK. Hij kwam tot op heden 11 keer in actie waarin hij één assist kon laten optekenen. Zijn contract loopt nog tot medio 2024.

Hij speelde tot op heden 23 wedstrijden voor het Zweeds nationaal elftal.

