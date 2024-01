Ex-Rode Duivel gaat aan de slag als hoofdcoach in Eredivisie

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Pascal Jansen niet langer coach is van AZ. Er werd besloten om uit elkaar te gaan, staat te lezen op de officiële kanalen van de club.

Maarten Martens zal zijn taken overnemen. Hij is sinds afgelopen zomer actief als tweede trainer bij de club en krijgt nu het vertrouwen van het bestuur. Hij blijft zeker tot aan het einde van dit seizoen coach bij de Eredivisie-club.

'Maarten Martens maakt het seizoen af als hoofdtrainer. De 39-jarige Belg behoorde als assistent- en transitiecoach reeds tot de technische staf van de A-selectie. De afgelopen twee seizoenen was de oud-speler trainer van Jong AZ. Met de beloftenploeg noteerde hij een puntenrecord in de Keuken Kampioen Divisie', klinkt het op de clubwebsite.

