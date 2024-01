Kevin De Bruyne op hetzelfde niveau als Ronaldo en Messi? "Hij valt in die categorie"

Kevin De Bruyne maakt enorm veel indruk bij Manchester City. De middenvelder keerde onlangs terug uit blessure en was meteen beslissend voor de Citizens.

Zijn ploegmaats beseffen dat Kevin De Bruyne een zeldzame speler is. Pep Guardiola haalt wekelijks de loftrompet boven, maar nu deed ook Kyle Walker dat.

"Ik denk dat er maar een paar spelers zijn, zoals Messi en Ronaldo, waarvan je kunt zeggen dat ze in dezelfde categorie vallen als Kevin", begint Walker bij Sportskeeda.

"Toen hij in het veld kwam tegen Newcastle, voelde je dat duwtje in de rug, je voelde die energie en die opwinding. Hij geeft je een kick en Kevin is op zijn best als hij aan de bal is en passes speelt waarvan je niet eens denkt dat ze zichtbaar zijn", besluit de rechtsachter van Manchester City.