Hein Vanhaezebrouck is zéér duidelijk over transfer Gift Orban en ziet KAA Gent ook deze stappen zetten

De transfer van Emmanuel Gift Orban is helemaal in kannen en kruiken. De Nigeriaan trekt - net als Malick Fofana - naar Olympique Lyon. Wat denkt Hein Vanhaezebrouck van de transfer? "Ik baal helemaal niet."

Donderdagmiddag stond er een persconferentie op het programma in aanloop naar de wedstrijd van KAA Gent tegen KV Mechelen. Daarop werd ook nog eens teruggeblikt op de transfer van Emmanuel Gift Orban naar Olympique Lyon.

"Ik baal helemaal niet. Het had ook in de zomer al gekund. Dan hadden we misschien Malick niet verkocht deze winter. Gift Orban stond in de interesse afgelopen zomer van vele ploegen. Vorig seizoen was hij fantastisch, dit seizoen scoorde hij ook nog wel wat doelpunten ook al had hij het wat moeilijker."

© photonews

"En als er dan een bod komt dat niet al te ver ligt van wat er afgelopen zomer op tafel lag, dan moet je dat doen. Zo simpel is het, als je het niet doet riskeer je nog meer te moeten inleveren op het transferbedrag in de toekomst. Dit is de ideale situatie, aan ons om nu vervangers te vinden."

De voorbije jaren werden die vervangers steevast gevonden: "We zijn al drie jaar strijdbaar en dat in besparingsjaren, terwijl we ook winst pakken op andere vlakken. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar ons veld", aldus Vanhaezebrouck.

Toekomst best wel oké

"Dat is een van de beste van het land, het verschil met vorig jaar is groot. We hebben er aandacht aan gegeven en hebben doorgeduwd om er extra in te investeren. Op dat gebied zijn we ook een stuk aan het professionaliseren. Net zoals we altijd die vervangers vinden als spelers vertrekken."

"Er is veel kritiek op onze aanpak, maar we doen het toch altijd maar opnieuw. En als er de voorbije jaren play-offs met zes ploegen waren geweest, dan waren we er ook altijd bij. Er zijn heel veel goede zaken, maar door zaken uit het verleden zaten we in een moeilijk financieel verhaal. Ik hoop dat dat nu achter de rug is en we nu op een topploegwaardige manier kunnen gaan werken, met een iets bredere kern. Dan ziet de toekomst er best wel oké uit."