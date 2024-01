Loïs Openda spreekt klare taal over zijn toekomst

Loïs Openda veroverde de Bundesliga meteen met zijn doelpunten. Maar over een mogelijke transfer wil hij niet praten.

Met 15 doelpunten en 4 assists in zijn eerste 26 wedstrijden voor Leipzig heeft Loïs Openda geen moeite gehad om zich aan te passen aan het Duitse voetbal. "Ik heb lang met mijn familie gesproken en ze vertelden me dat dit een uitstekende club was om spelers te ontwikkelen, omdat ik erg jong ben en ze veel vertrouwen geven aan jonge spelers."

In een interview met Sky Sports legt de Rode Duivel uit dat zijn tijd bij Vitesse cruciaal was om hem het vertrouwen te geven. "De coach was geweldig, hij heeft me veel geholpen. Vanaf de eerste dag vertelde hij me dat ik zou spelen en dat ik mijn kwaliteiten zou kunnen laten zien. Sindsdien heb ik weer het vertrouwen dat ik had toen ik jong was."

Na een seizoen bij Lens wil hij nu voor langere tijd bij Leipzig blijven. "Ik voel me goed en volgend seizoen ben ik hier weer. Het is heel belangrijk voor me. Ik wil niet praten over een vertrek." De speler, die een vijfjarig contract heeft in Duitsland, legt uit dat hij "voor de beste teams ter wereld" wil spelen. Maar zonder haast.