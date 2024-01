Zeer triest: Wedstrijd van AC Milan tijd stilgelegd nadat doelman slachtoffer wordt van racisme

AC Milan speelt zaterdag tegen Udinese. Wat een leuke wedstrijd moest worden werd al snel verpest door een aantal supporters van Udinese.

Mike Maignan, doelman van AC Milan, werd slachtoffer van racistische beledigingen die van het thuispubliek kwamen. Hij meldde het incident bij de scheidsrechter en besloot nadien om naar binnen te gaan.

De wedstrijd werd even stilgelegd, maar werd nadien hervat.

Mike Maignan left the pitch alongside some other Milan players amid racist chants from Udinese fans pic.twitter.com/51bBWwbAhm