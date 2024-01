"Bedroevend": Voormalige Rode Duivel zeer hard voor Standard na nederlaag tegen KV Kortrijk

Standard is het jaar 2024 op de slechtst mogelijke manier begonnen. De Luikenaars verloren met 0-1 van rode lantaarn KV Kortrijk.

Ivan Leko heeft zonder twijfel gehoopt op een betere start. Maar tegen KV Kortrijk was Standard gewoon niet goed genoeg.Na de pijnlijke nederlaag kwamen de reacties binnenstromen.

Op de set van La Tribune leek voormalig Anderlecht-speler Nicolas Frutos niet verrast door het spel dat zondag werd gespeeld. "Wat we hebben gezien, is pure Leko. Hij heeft altijd met dit systeem gespeeld en probeert snelle counters te plaatsen. We moeten hem tijd geven, maar hij had van deze sfeer gebruik kunnen maken om iets anders te proberen in het begin. Maar hij koos een plan en de spelers volgden hem. Met deze nieuwe stijl zullen ze bovenaan eindigen, maar ze moeten wel efficiënt zijn voor het doel."

Ook Philippe Albert liet zich erover uit. "We moeten de supporters geruststellen: ze hebben tien op twaalf behaald tegen Anderlecht, Club Brugge en Genk. Maar tegen KV Kortrijk was het bedroevend. Als je niet in staat bent om een opening te vinden tegen het slechtste team van de competitie, kun je niets claimen."