'Bundesliga-club toont interesse in sterkhouder van STVV'

De wintermercato van STVV verloopt momenteel enorm rustig. Enkel Daniel Schmidt verliet de club en trok naar KAA Gent. Nu komt er plots wel terug interesse in een sterkhouder.

Er beweegt nog niet veel bij STVV, en dat is voor coach Thorsten Fink misschien maar goed ook. Die wil graag zijn kern bij elkaar houden. Een makkelijke opdracht is dat echter niet.

De naam van Daiki Hashioka werd al een aantal keer genoemd, maar een concreet bod viel nog niet. 1. FC Köln was lang tijd zeer geïntereseerd in de Japanse rechtsachter maar ging uiteindelijk niet voor hem. Ook Vfl Bochum had hem al in de gaten.

De nummer 14 uit de Bundesliga zou nu terug flinke interesse tonen in Hashioka, dat weet Het Belang van Limburg. De krant meldt ook dat de Japanner zelf op de hoogte is van de interesse.

Hashioka speelde dit seizoen al 18 wedstrijden voor STVV. Afgelopen weekend moest hij naar de kant tegen Union SG omdat hij last had aan de bil. Moeten de Truienaars zijn vertrek nog vrezen?