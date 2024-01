Italiaanse voetballegende overleden op 79-jarige leeftijd

De Italiaanse voetbalwereld is in rouw. Gigi Riva, Italiaans topschutter, is op 79-jarige leeftijd overleden.

Gigi Riva, topscorer aller tijden van Italië, is maandagavond overleden op 79-jarige leeftijd. De voormalige aanvaller van Cagliari zakte thuis in elkaar en overleed kort daarna. Riva scoorde 35 doelpunten in 42 optredens voor Italië. Hiermee is hij nog steeds Italiaanse topschutter. In 1968 won hij het EK met de Squadra Azzurra. In 1970 bereikte hij de finale van de Wereldbeker. Op clubniveau speelde Gigi Riva één seizoen voor AC Legnano voordat hij tekende bij Cagliari. Daar speelde hij van 1963 tot 1977 en scoorde 207 goals in 374 wedstrijden. Goodbye, Roar of Thunder. Forever an Azzurri legend šŸ’™ pic.twitter.com/T8x2euT4o6 — Italy ā­ļøā­ļøā­ļøā­ļø (@Azzurri_En) January 22, 2024