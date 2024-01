Details rond transfer van Arthur Vermeeren uitgelekt waar Antwerp-fans helemaal niet blij mee zullen zijn

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar sinds vrijdagavond is Arthur Vermeeren officieel een speler van Atletico Madrid. Hij tekende een contract tot 2030 en dus niet tot 2029 zoals eerst werd verwacht.

Er zijn nu ook details rond zijn transfer uitgelekt waar Antwerp-fans absoluut niet blij mee zullen zijn. Zo werd er eerst gesproken van akkoord tussen Antwerp en Atletico voor 27 miljoen euro, maar dat blijkt niet waar te zijn.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou het echte bedrag een flink pak lager liggen. Antwerp vangt zeker 18 miljoen euro, waar nog 5 miljoen euro bij kan komen. 2 miljoen hiervan zouden 'haalbare' bonussen zijn, terwijl de resterende 3 miljoen euro minder zeker is voor de Great Old.

Met alle mogelijke bonussen erbij gerekend krijgt Antwerp 23 miljoen euro, maar het is dus nog niet zeker dat de club dit bedrag helemaal zal ontvangen. Bij een doorverkoop van Vermeeren krijgt Antwerp 10%.

