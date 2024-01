Opvallend: KV Mechelen laat basisspeler vertrekken om toch nog transferprijs te krijgen

KV Mechelen laat nog één van zijn sterkhouders vertrekken. Jordi Vanlerberghe is op weg naar het Deense Bröndby weet HLN. Van degradatievoetbal naar spelen om de titel in de Deense hoogste klasse...

Toch wel opvallend dat Malinwa de 27-jarige verdediger/middenvelder laat vertrekken. Hij is immers een sterkhouder in de ploeg van Besnik Hasi en speelde altijd als hij fit was. Maar zijn contract loopt eind dit seizoen ook af en KV Mechelen heeft de centen nodig.

Op deze manier krijgen ze nog een transferprijs. Vanlerberghe komt uit de jeugd van Mechelen en brak daar ook door. Hij verdiende er een transfer naar Club Brugge, maar dat werd geen al te groot succes.

In 2019 keerde hij terug Achter de Kazerne. In totaal droeg hij 183 keer het shirt van Malinwa. Bij de nummer 2 in de Deense competitie doet hij mee voor de titel. Ze hebben slechts twee punten achterstand op Midtjylland met nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie.