🎥 Charles De Ketelaere schittert opnieuw en is weer beslissend bij Atalanta

Charles De Ketelaere en Atalanta, het is een succesverhaal. Deze zaterdag tegen Udinese liet de jonge Belg opnieuw zijn kwaliteiten zien.

Atalanta heeft zijn opmars voortgezet door zaterdagmiddag Udinese met 2-0 te verslaan. Na de 0-5 overwinning tegen Frosinone gaat de ploeg van Charles De Ketelaere op een positieve manier verder. De club uit Bergamo staat momenteel op de 4e plaats in de Serie A.

Zoals zo vaak al het geval was in de afgelopen weken was het Charles De Ketelaere die het verschil maakte. De Rode Duivel gaf voor beide doelpunten de assist. De eerste voor Miranchuk (33e minuut) en de tweede was voor Scamacca (45e+1 minuut).

?? Goal: Gianluca Scamacca | Atalanta 2-0 Udinesepic.twitter.com/VtF2NNeJHO — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 27, 2024

Uitgeleend door AC Milan, lijkt De Ketelaere zijn draai te hebben gevonden in de Serie A. In 25 wedstrijden maakte hij zeven doelpunten en gaf hij zeven assists.