'Divock Origi kan voor opvallende transfer gaan'

De dingen gaan niet erg goed voor Divock Origi de laatste paar seizoenen. De Belgische aanvaller slaagt er niet in om door te breken bij Nottingham Forest.

Divock Origi speelt momenteel bij Notthingham Forest. De Belgische aanvaller wordt uitgeleend door AC Milan, maar kon nog geen indruk maken bij Forest. Hij speelde negen wedstrijden en wist nog niet te scoren.

Transferspecialist en journalist Gianluca Di Marzio beweert dat Origi dicht bij een overstap naar Los Angeles FC in de MLS staat. Er wordt gesproken over een huurcontract met een verplichte aankoopoptie van 5 miljoen euro.

Sinds zijn vertrek bij Liverpool in de zomer van 2022 heeft Origi er niet in weten te slagen om veel indruk te maken. Na een teleurstellende periode bij AC Milan vorig seizoen, valt zijn terugkeer naar Engeland ook niet mee. Op 28-jarige leeftijd zou een overstap naar de MLS een nieuwe stap in zijn carrière betekenen. En dat zou ervoor zorgen dat een plaats in de selectie van de Rode Duivels plots heel ver weg is.