Legende van FC Barcelona neemt drastische beslissing na dramatische nederlaag

In België zagen we Xavi nog op de bank zitten bij FC Barcelona tegen Antwerp, maar dat zal volgend jaar niet meer het geval zijn.

Vorig seizoen leidde Xavi (44) Barcelona naar de landstitel, maar momenteel vinden de Catalanen zichzelf op de derde plaats, met een bescheiden voorsprong op Atlético Madrid en Athletic Bilbao. De achterstand op de koploper, Real Madrid, bedraagt tien punten.

Eerder deze maand leed Barcelona een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Real Madrid in de finale van de Super Cup. In het bekertoernooi viel het doek in de kwartfinale tegen Athletic Bilbao. Desondanks wist Barcelona zich te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League.

Zaterdagavond verloor FC Barcelona dramatisch met 3-5 van Villareal en Xavi besloot om tijdens de persconferentie zijn afscheid aan te kondigen als trainer van de club op het einde van het seizoen.

In het najaar van 2021 volgde Xavi Ronald Koeman op als hoofdtrainer van Barcelona. Als voormalig middenvelder heeft Xavi maar liefst 767 officiële wedstrijden voor Barcelona gespeeld, het op een na hoogste aantal na Lionel Messi (778).