Arthur Vermeeren meteen enorm enthousiast bij officiële voorstelling in Madrid

Arthur Vermeeren werd maandag officieel voorgesteld bij Atletico Madrid. De voormalige speler van Antwerp liet duidelijk merken dat hij zich goed voelt bij zijn nieuwe club.

Vermeeren vertelde meteen dat hij zich thuis voelt bij Atletico, en dat is natuurlijk van groot belang. "Ik vind het belangrijk om me goed in mijn vel te voelen", begon hij volgens Sporza. "Want het wordt zeker niet makkelijk de eerste weken. Ik ga me moeten aanpassen aan de taal, de cultuur en het klimaat."

De 18-jarige middenvelder was ook onder de indruk van het publiek. "De fans hier zijn geweldig. Ik voelde de sfeer gisteren al tegen Valencia. Ze zijn echt een beetje gek. Ik kan niet wachten om voor hen te spelen."

Bij de speelwijze van de Spaanse topclub werden toch nog wat vragen gesteld. Vermeeren heeft er geen problemen mee. "Atlético is niet alleen een werkersploeg, maar ook een voetballende ploeg. Voor mijn ontwikkeling is het goed dat ik fysiek sterker kan worden, want dat is toch een van mijn mindere punten."