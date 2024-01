Verwijzingen naar RSCA en Antwerp: Pletinckx legt Genk over de knie en roept op nu hét grote probleem op te lossen

Anderlecht, Antwerp, Genk. Allen zijn het topclubs en allen hebben ze al kunnen ervaren dat het huidige OHL zich niet zo makkelijk opzij laat zetten. Het is enkel tegen Genk dat dat gerendeerd heeft in een Leuvense zege. Met dank aan Ewoud Pletinckx, die in de slotminuut de 2-1 lukte.

Sowieso is de verdediger een man om in de gaten te houden bij standaardsituaties, het is volop genieten voor hem. "Amai. Zeker en vast. Een mooi moment. Ik had al een paar keer de bal geraakt bij stilstaande fases, maar kon nooit dicht bij een doelpunt komen. Op het einde was het niet twijfelen en je kans gaan."

Pletinckx verwijst meteen naar de partijen tegen andere grote ploegen die OHL recent speelde. "Op het moment dat de 2-1 binnenging, was de vreugde-uitbarsting wel echt een ontlading na matchen waarin het vaak net niet was. Ook tegen grote ploegen, zoals tegen Anderlecht en in de beker tegen Antwerp."

Enkel punten tellen voor OHL

Ook in die duels legde OHL de tegenstander wel het vuur aan de schenen. Echt kunnen stunten zoals tegen Genk, is wel nog wat anders. "In het klassement gaat het niet om competitief te zijn tegen topploegen, je moet punten pakken. Dat was vaak niet gelukt. Met een puntje schiet je ook niet zo veel op."

Ergens is het ook wel veelzeggend dat de overwinning er moest komen via het eerste doelpunt van Pletinckx voor Leuven. De aanvallers staan al lang droog. "Onze spitsen zijn een beetje zoekende. Ze hebben niet de statistieken die spitsen willen hebben. Misschien zijn ze vertrokken als er eens eentje binnengaat."

Pletinckx duidelijk over scoringsprobleem

Het gebrek aan een scorende spits blijft hét mankement van OHL. "Als we winnen dankzij andere doelpuntenmakers kan mij dat niet schelen. Het is al een probleem geweest dat we moeilijk kunnen scoren. Ik denk dat we achteraan al iets stabieler staan. Dat was in het begin van het seizoen ook een probleem."

Ze weten dus aan Den Dreef maar al te goed wat hen te doen staat. "Als we nu kunnen zorgen dat we wat vlotter scoren, kunnen we misschien nog mooie dingen bereiken."