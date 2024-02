'KAA Gent speelt opnieuw sterkhouder kwijt voor recordbedrag, maar heeft nog een hele ferme voorwaarde'

Hugo Cuypers gaat een nieuwe stap zetten in zijn carrière. En op die manier zal hij ook meteen bij de absolute toptransfers in de MLS gaan horen, terwijl Gent opnieuw miljoenen mag bijschrijven. Maar er is wel nog een ferme voorwaarde.

Hugo Cuypers gaat normaal gezien de Jupiler Pro League wel degelijk verlaten. HIj kan voor zo'n dertien miljoen euro naar de MLS om er te gaan spelen bij Chicago Fire. Daarmee zou hij meteen de op drie na duurste transfer richting de USA worden. Eerst was Cuypers niet helemaal onder de indruk van de deal en wilde hij liever naar een andere competitie, maar ondertussen is de 27-jarige aanvaller van Gent wél overtuigd geraakt en dus gaat hij de overstap maken. Voorwaarde: zelf eerst een vervanger vinden Het seizoen in de MLS begint pas op 25 februari, waardoor hij er zich nog volledig kan gaan inpassen. De Buffalo's van hun kant doen na Fofana en Orban een derde miljoenendeal, waardoor ze in totaal al meer dan 50 miljoen euro inkomsten hebben verworven. Gent zou volgens Het Laatste Nieuws wel nog een ferme voorwaarde verbinden aan de deal. Zolang er op donderdag geen vervanger wordt gevonden, zal Cuypers niet definitief mogen vertrekken. Deals met Nilsson en Biron zijn (tot op heden) niet rond.